ROUNDUP: Eon verdient auch dank Kernenergie 2022 operativ mehr als erhofft

ESSEN (dpa-AFX) - Nicht zuletzt dank höherer Einnahmen aus der Atomkraft hat der Energiekonzern Eon im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) wird vorläufigen Zahlen zufolge bei etwa acht Milliarden Euro liegen. Das Management um Konzernchef Leonard Birnbaum hatte selbst im optimistischsten Szenario 200 Millionen Euro weniger erwartet. Auch soll der bereinigte Konzerngewinn mit 2,7 Milliarden Euro das obere Ende der Prognose übersteigen. Die im Dax notierte Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zu im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs von 9,76 Euro um ein Prozent zu.

Die einzelnen Segmente werden zwar jeweils lediglich am oberen Ende der im November aktualisierten Prognosespannen liegen, wie Eon am Dienstagabend nach Börsenschluss überraschend in Essen mitteilte. Aufsummiert für den Gesamtkonzern wird die Prognose für den operativen Gewinn dann aber übertroffen. Auch die Analysten hatten weniger auf dem Zettel.

Eon unterteilt sein Geschäft in zwei Segmente: Den Großteil macht das sogenannte Kerngeschäft aus. Darunter fällt zum einen der Betrieb der Verteilernetze. Hier sollte sich der operative Gewinn laut der Prognose im besten Fall 5,5 Milliarden Euro beitragen. Zum anderen zählt der Energievertrieb zum Kerngeschäft, dessen Ergebnisbeitrag sich auf maximal 1,7 Milliarden Euro belaufen sollte. In beiden Fällen würden die Kennziffern besser ausfallen als im Vorjahr.

Im sogenannten Nicht-Kerngeschäft bündeln die Essener sowohl den Betrieb des von Eons Tochterfirma Preussenelektra betriebenen Atomkraftwerks Isar 2 in Niederbayern als auch den Rückbau der anderen ehemaligen Kernkraftwerke und das Erzeugungsgeschäft in der Türkei. Der Beitrag zum operativen Gewinn sollte laut den Erwartungen des Managements maximal 1,1 Milliarden Euro betragen, was eine halbe Milliarde weniger wäre als 2021. Die endgültigen Ergebnisse will Eon am 15. März präsentieren.

Laut der Analyse von Ahmed Farman hat Eon vor allem vom Wetter, sowie von geringeren Abschreibungen im Nicht-Kerngeschäft profitiert. Nur 15 Prozent des operativen Gewinns ginge auf eine verbesserte operative Leistung zurück, schrieb der Jefferies-Experte.

Verglichen mit den von der Nachrichtenagentur Bloomberg erhobenen Schätzungen schnitt Eon 2022 beim operativen Gewinn um 250 Millionen Euro besser ab als die Experten erwartet hatten. Laut Farman hat das Kerngeschäft 140 Millionen Euro dazu beigetragen. Hier hätten sich das Wetter und höhere Absatzmengen positiv ausgewirkt. Die restlichen 90 Millionen Euro kommen ihm zufolge aus der Auflösung von Rückstellungen. Er bezieht sich dabei auf Gespräche mit Eon./lew/ngu/he