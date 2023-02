Statistiker legen Zahlen zu Reallöhnen 2022 vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt stellt am Dienstag (8.00 Uhr) die Entwicklung der Reallöhne im vergangenen Jahr vor. Angesichts der Inflation gilt es als sicher, dass die Einkommen an der Kaufkraft gemessen nach 2020 und 2021 das dritte Mal in Folge zurückgingen. 2021 betrug der Rückgang 0,1 Prozent. Die Veränderung des Reallohns wird berechnet, indem man vom durchschnittlichen Zuwachs des Nominallohnes den Anstieg der Verbraucherpreise abzieht.

Die Inflationsrate in Deutschland war 2022 bereits zu Jahresbeginn auf einem vergleichsweise hohen Niveau und stieg als Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine sprunghaft an, vor allem weil Energie sehr viel teurer wurde. Die Teuerungsrate lag im Jahresschnitt bei 7,9 Prozent./brd/DP/ngu