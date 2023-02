USA: Defizit in der Handelsbilanz weitet sich aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit im Außenhandel der USA ist am Jahresende wieder gestiegen. Es legte um 6,4 Milliarden auf 67,4 Milliarden US-Dollar zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Defizit von 68,5 Milliarden Dollar erwartet.

Das höhere Defizit ist sowohl auf rückläufige Exporte als auch steigende Importe zurückzuführen. Die Ausfuhren fielen um 0,9 Prozent, die Einfuhren erhöhten sich um 1,3 Prozent.

Im Gesamtjahr 2022 erhöhte sich das US-Außenhandelsdefizit deutlich. Es stieg gegenüber dem Vorjahr um 103 Milliarden auf 948,1 Milliarden Dollar. Zwar erhöhten sich die Exporte im Jahresvergleich, die Importe stiegen aber wesentlich deutlicher.

Das Handelsdefizit der USA ist chronisch, da die Vereinigten Staaten ein typisches Nettoimportland sind. Finanziert wird das Defizit durch die Auslandsverschuldung. Die Kapitalmärkte der USA sind attraktiv, unter anderem weil die Vereinigten Staaten mit dem Dollar über die Weltleitwährung verfügen./bgf/jkr/mis