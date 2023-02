Voestalpine schließt mit Plus

Die Anleger bei Voestalpine konnten sich heute über einen guten beträchtlichen Kursgewinn freuen.

Für die Voestalpine-Aktie ging es am heutigen Dienstag um 0,22 € nach oben. Zu ihrem Eröffnungspreis von 30,80 € legte sie gut 0,71%e zu, um bei 31,20 € zu schließen.

Die Freude bei Voestalpine über das Plus an diesem Dienstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-0,71%) in Grenzen halten.

Mit dem heutigen Börsenschluss erreicht die Voestalpine-Aktie ein 12-Jahres-Plus von 4,00%.