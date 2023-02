Weniger Farben und Lacke in Deutschland verkauft - Schwäche am Bau belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Lacke, Farben und Druckfarben verkauft worden. Der Absatz sank zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 1,53 Millionen Tonnen, wie der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) am Dienstag mitteilte. Der Umsatz stieg indes um 8 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, sagte Präsident Peter Jansen in Frankfurt. Das liege an der Inflation, die Margen seien stark unter Druck.

Grund für den Mengenrückgang im vergangenen Jahr sei ein schwaches Ergebnis bei Bautenfarben (minus 7 Prozent). Sowohl das Geschäft mit der Bauindustrie als auch mit Privatleuten sei schlecht verlaufen. Auch der Absatz von Druckfarben sank deutlich (minus 8 Prozent), während es bei Industrielacken bergauf ging. So verlief das Geschäft mit der Auto- und Elektroindustrie gut. In der Holz- und Möbelindustrie ging der Verbrauch von Lacken hingegen zurück.

Im laufenden Jahr sein ein weiterer Mengenrückgang um zwei bis drei Prozent auf 1,5 Millionen Tonnen zu erwarten sowie ein leichter Umsatzanstieg, erklärte der Verband. Teure Rohstoffe und Energie sowie steigende Bürokratiekosten belasteten die Branche./als/DP/jha