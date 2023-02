Aktien New York Schluss: Verluste - Zinssorgen gewinnen wieder die Oberhand

NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag an den US-Börsen aufgekommene Hoffnung auf eine etwas weniger restriktive Gangart der Notenbank ist am Mittwoch wieder größtenteils verflogen. Die wichtigsten Aktien-Indizes schlossen teilweise deutlich im Minus, nachdem Fed-Vertreter die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation betont hatten. Besonders unter Druck standen die am Dienstag noch sehr starken Technologiewerte.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 12 495,38 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,11 Prozent auf 4117,86 Punkte.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,61 Prozent auf 33 949,01 Punkte nach. Den US-Leitindex stützt aktuell die 50-Tage-Durchschnittslinie für den mittelfristigen Trend. Gleichzeitig zeigt sich im Bereich um 34 300 Punkte derzeit ein stärkerer Widerstand für das Börsenbarometer./la/he