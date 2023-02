Aktienpreis der Wienerberger-Aktie gibt nach

Die Anleger bei Wienerberger mussten sich heute über ein schlechtes Negativergebnis ärgern. Über den Tag verlor die Aktie -0,38 €. vom Preis bei Börseneröffnung von 27,88 € zum Schlusspreis von 27,32 € ergab dies einen Kursverlust von -1,37%.

Die Gewinne von gestern wurden heute alle wieder zunichte gemacht, auch wenn zeitweise die zuletzt erreichten Höchstkurse alle überboten wurden.

Vor Börsenschluss erholte sich die Aktie wieder von ihrem Tiefstkurs von 27,18 € Die Kursentwicklung bei Wienerberger schien in den letzten beiden Börsentagen unentschlossen und pendelt derzeit auf und ab. Dem heutigen Verlust war gestern ein Plus von 1,02% vorangegangen. Die heutige ernüchternde Kursentwicklung schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -12,77% schließt.