Alphabet Class C - Erfolgreiche Bodenbildung

Letzte Woche diskutierten wir bei der Alphabet-Aktie einen möglichen großen Befreiungsschlag (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. Februar). Als solchen definierten wir nach der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 96,43 USD) einen Spurt über die Kumulationszone bestehend aus dem Abwärtstrend seit Frühjahr vergangenen Jahres (akt. bei 100,41 USD), der Nackenlinie des im Chart eingezeichneten Doppelbodens (101,75 USD) sowie der Glättung der letzten 38-Wochen-Linie (akt. bei 104,03 USD). Vor diesem Hintergrund ist der Technologietitel inzwischen also einen Schritt weiter. Aus der Höhe der abgeschlossenen Bodenbildung ergibt sich dadurch ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 120 USD. Der beschriebene Ausbruch wird zudem von diversen Indikatoren untermauert. So hat der MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Diesem Beispiel ist jetzt auch die Relative Stärke gefolgt, indem der Trendfolger wieder seinen Schwellenwert von 1 überwunden hat. Um die beschriebene Trendwende nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, nicht mehr in den o. g. ehemaligen Abwärtstrend zurückzufallen. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

