Biden rühmt robuste US-Wirtschaft und Arbeitsmarktzahlen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die robuste US-Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent auch als Leistung seiner Regierung gerühmt. "Wir haben bereits 800 000 gut bezahlte Arbeitsplätze in der Fertigung geschaffen, das schnellste Wachstum seit 40 Jahren", sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) bei seiner Rede zur Lage der Nation in Washington und kündigte die Schaffung weiterer Hunderttausender Jobs an. "Ich meine, im ganzen Land, nicht nur entlang der Küste, sondern auch mitten durch das Land."

Die Inflation bedingt durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg sei zwar noch immer ein großes Problem, doch Sprit- und Nahrungsmittelpreise würden in den USA inzwischen wieder fallen. "Wir sind im Moment besser aufgestellt als jedes andere Land der Erde."

Wirtschaftlich läuft es in den USA derzeit verhältnismäßig gut. Die US-Wirtschaft war zuletzt stärker als erwartet gewachsen - damit wurden Sorgen vor einer Rezession gemindert. Außerdem brummt der Jobmarkt: Die Arbeitslosigkeit ist zu Beginn des Jahres überraschend weiter gesunken und hat das tiefste Niveau seit mehr als 50 Jahren erreicht. Die Arbeitslosenquote fiel im Januar auf 3,4 Prozent.

Jüngste Daten zeigen auch, dass die hohe Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Rückzug ist. Umfragen zufolge sind Menschen in den USA mit Bidens Bilanz in der Wirtschaftspolitik aber nicht sonderlich zufrieden./scb/DP/zb