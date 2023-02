Fed-Präsident Jerome Powell hat gestern angekündigt, dass er keine aggressive Zinspolitik betreiben werde. Das heißt: Die Zinsen werden zwar weiter erhöht, aber sehr moderat. Marktteilnehmern gehen von künftigen Zinserhöhungen in moderaten 0,25-Prozentpunkte-Schritten aus. Mittlerweile habe der Markt, so Experte Andreas Lipkow von der Comdirect, ein Zinsniveau zwischen 5 und 5,5 Prozent eingepreist. Zur Zeit liegt der Zins zwischen 4,5 und 4,75 Prozent.

An der Wall Street atmeten die Anleger auf und alle drei Hauptindizes beendeten den Handel im Plus. Diesen Trend folgt nun auch der Dax, der nach knapp einer Stunde Handel mit rund 0,5 Prozent im Plus bei 15.405 Punlten. Damit rückt ein erneutes Jahreshoch wieder in Reichweite. Letzten Donnerstag erreichte der deutsche Leitindex 15.520 Punkte.

Totalenergies verdient trotz hoher Russland-Abschreibungen deutlich mehr

Der Öl- und Energiekonzern Totalenergies hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Die Franzosen profitierten dabei von stark gestiegenen Preisen für Öl und Gas. Auf Jahressicht stieg der Gewinn unter dem Strich um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (19,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch in Paris mitteilte. Im Schlussquartal lasteten abermals milliardenschwere Abschreibungen für den Rückzug aus einem russischen Gasunternehmen auf den Ergebnissen - das Jahresviertel fiel damit etwas unter den Analystenerwartungen aus.

Bereinigt um Sondereffekte konnte der Energieriese den Gewinn indes auf den Rekordwert von 36,2 Milliarden Dollar verdoppeln. Den Aktionären will der Vorstand eine überraschend hohe Schlussdividende von 0,74 Euro zahlen, sodass die reguläre Ausschüttung auf 2,81 Euro steigt. Hinzu kam bereits im Dezember eine Sonderdividende in Höhe von einem Euro. Totalenergies kündigte ferner für das laufende erste Quartal einen Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden Dollar an.

Hannover Rück dreht an Preisschraube und verzichtet auf Geschäft

Der Rückversicherer Hannover Rück hat bei der Vertragserneuerung zum 1. Januar bei seinen Kunden deutliche Preiserhöhungen durchgesetzt - und teilweise auf Geschäft verzichtet. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken seien die Preise in den Verträgen im Schaden- und Unfallgeschäft um acht Prozent gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Hannover mit. Das erneuerte Prämienvolumen ging allerdings von knapp 9,9 auf knapp 9,8 Milliarden Euro zurück. "Wir mussten einige bewusste Entscheidungen zur Steuerung unseres Portefeuilles treffen, um auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Davon verspricht er sich einen rentableren Vertragsbestand.

Besonders stark verteuerte sich der Rückversicherungsschutz rund um Gefahren durch Naturkatastrophen. Hier setzte die Hannover Rück nach eigenen Angaben risikobereinigt im Schnitt rund 30 Prozent höhere Preise durch und baute ihr Geschäftsvolumen im gleichen Maß aus. Preise und Konditionen hätten sich aufgrund der zuletzt hohen Schäden teilweise so deutlich verbessert wie seit Jahrzehnten nicht mehr, hieß es.

Mit der hohen Inflation verteuern sich auch die Schäden, die Erstversicherer wie Allianz und Axa sowie Rückversicherer wie Hannover Rück und Munich Re zu tragen haben. Die Unternehmen versuchen dies mit einer Erhöhung der Prämien aufzufangen.

Redaktion onvista/dpa-AFX