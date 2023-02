BVB mit Hummels in Bochum - Reus auf der Bank

BOCHUM (dpa-AFX) - Mit Mats Hummels in der Startelf tritt Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals beim VfL Bochum an. Der 34-Jährige, der zuvor letztmals am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 4:3 gegen den FC Augsburg begonnen hatte, rückt für Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung des Tabellendritten. Weil auch der Bochumer Keven Schlotterbeck nicht in der Startelf des VfL steht, fällt das Bruderduell der beiden zunächst aus.

BVB-Kapitän Marco Reus sitzt vorerst ebenfalls nur auf der Bank. Für ihn spielt der etwas defensivere Salih Özcan. Bochums Trainer Thomas Letsch schickt dieselben elf Spieler von Anfang an auf den Platz wie beim 5:2 am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim./the/DP/he