BVB-Trainer Terzic lässt Zukunft von Knauff offen

DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Coach Edin Terzic steht nach eigener Aussage im "regelmäßigen Austausch" mit dem an Eintracht Frankfurt verliehenen Ansgar Knauff. "Ich freue mich über die Entwicklung von Ansgar. Er ist ein Spieler, der bei uns unter Vertrag steht im Sommer", sagte der 40 Jahre alte Dortmunder Fußball-Lehrer am Dienstag, ließ die Zukunft des Flügelspielers aber offen. "Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das tun. Bis dahin geht es aber erst mal darum, dass er seine Aufgaben bei der Eintracht löst und wir unsere Aufgaben beim BVB." Nach starken Leistungen sind die Frankfurter an einer festen Verpflichtung des seit Januar 2022 ausgeliehenen Knauff interessiert. Dem Vernehmen nach erwägt jedoch der BVB die Rückkehr des bis 2024 gebundenen 21-Jährigen./bue/DP/zb