DAX: China + Inflation

So wie die letzte Woche geendet hat, so ging es auch am Dienstag weiter, hochvolatil. Insbesondere US-Jobdaten haben Zinssorgen erneut aufkommen lassen, aber auch der Streit zwischen den USA und China war Thema an den Börsen.

Nichtsdestotrotz konnte sich der DAX erneut an dem EMA 50 fangen und zur Oberseite abdrehen. Im nachbörslichen Handel legte das Barometer sogar weiter zu und eroberte die Kursmarke von 15.430 Punkten zurück.

Kurzfristig lässt sich aus dem Kursgeplänkel der letzten Tage keine klare Richtung für das Barometer ableiten, tendenziell sind die Märkte offenbar noch mit einer Konsolidierung beschäftigt.

Erst oberhalb von 15.520 Zählern dürfte die nächstgrößere Zielmarke von 15.947 Punkten angesteuert werden. Unterhalb von 15.150 Punkten würden dagegen Rücksetzer auf 15.000 und darunter 14.818 Punkten drohen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo per Dezember (saisonbereinigt), der Kreditvergabe und dem Economy Watchers Sentiment für Januar gelegt. Frankreich zieht um 8:45 Uhr mit neugeschaffenen Stellen ex Agrar aus Q4 (vorläufig) nach, um 10:00 Uhr meldet Italien Einzelhandelsumsätze aus Dezember. Ab 13:00 Uhr geht es mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche weiter.