DAX - Das ist so gemein!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.425,59 Pkt (XETRA)

Bisher (!) läuft er seit Oktober vergangenen Jahres regelrecht nach oben durch. Er gibt keinem etwas später Hinzustoßenden die Möglichkeit, einzusteigen.

Das übergeordnete mittelfristige Projektionsziel liegt bei 16.280 Punkten. Im Bereich von 14.800-15.000 Punkten lag eine wirklich relevante Widerstandszone! Eine zwischengeschaltete Korrektur ist aber nicht zustande gekommen. Bisher (!) gibt der Markt denjenigen, die einsteigen wollen, keine wirklich gute Möglichkeit, dies zu tun.

Und wir alle kennen die Situation: Man beobachtet einen Basiswert, der steigt und steigt. Man hat schon länger die Absicht einzusteigen. Aber es ergibt sich einfach kein guter Dip mehr. Am Ende kauft man in einen überkauften Bereich hinein und BUMM, genau dann kommen einem die Kurse von oben nach unten entgegengerast. Es ist nicht einfach, an der Börse Geld zu verdienen.

DAX2

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)