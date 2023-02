DAX: Index legt nach Powell-Rede zu

Dank positiver Impulse aus den USA seitens der Aussagen des Notenbankchefs Jerome Powell versucht der Deutsche Aktienindex DAX seine Konsolidierungsphase der letzten drei Tage intraday zu beenden und tendiert in Richtung 15.450 Zähler. Dabei notiert das Barometer nicht mehr weit weg von seinen bisherigen Jahreshochs, die in den kommenden Tagen sogar noch einmal erneuert werden könnten.

Hierzu bedarf es jedoch eines nachhaltigen Kurssprungs über die markante Hürde von 15.542 Punkten, bei anhaltender Aufwärtsdynamik könnte der nächste Zielbereich für den DAX bei 15.947 Punkten ausgerufen werden. Mit jedem weiteren Zugewinn wachsen jedoch auch die Rückfallrisiken, die durchaus dynamisch ausfallen könnten.

Abwärtsimpulse lassen sich intraday derzeit nicht erkennen, die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf auf 15.000 und darunter 14.818 Punkte würden erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb des EMA 50 bei derzeit 15.311 Punkten anwachsen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen lediglich noch mit Zahlen zu den US-Großhandelslagerbeständen aus Dezember (endgültig) um 16:00 Uhr an, nur eine halbe Stunde später folgen als letzte planmäßige Nachricht des Tages die wöchentlichen Rohöllagerbestände. Wirklich wichtige Wirtschaftsdaten stehen diese Woche erst wieder am Donnerstag mit den Verbraucherpreisen Deutschlands und den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe an sowie am Freitag mit dem Konsumklima-Index der Uni Michigan an.