DAX® - "inside candles" und Money Management

Der DAX® setzte gestern seine jüngste Verschnaufpause fort. Unter dem Strich verblieb das Aktienbarometer den dritten Handelstag in Folge innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Donnerstag. Die Serie der Innenstäbe unterstreicht auf der Unterseite die Bedeutung der Haltezone aus der jüngsten Aufwärtskurslücke (15.264 zu 15.222 Punkte) sowie dem alten Verlaufshoch von Mitte Januar (15.270 Punkte). Auf der Oberseite definiert das jüngste Verlaufshoch bei 15.521 Punkten dagegen die obere Begrenzung der beschriebenen „inside candles“ und dient somit als Signalgeber für eine Fortsetzung der Jahresauftaktrally. Trotz des Bilderbuchstarts in das neue Börsenjahr sollten Anlegerinnen und Anleger das Risikomanagement nicht vernachlässigen. Schließlich werden in der Euphorie oftmals die größten Fehler begangen. Beim DAX® bietet sich die Ausbruchszone bei 15.000/14.800 Punkten, die in den letzten beiden Jahren immer wieder eine Rolle spielte, als Stop-Loss an. Erst ein Rebreak dieser Schlüsselzone würde den deutschen Standardwerten ernsthaften Schaden zufügen. Mit einer Absicherung auf dieser Basis sichern sich Investorinnen und Investoren einen Teil der fulminanten Jahresauftaktgewinne.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

