Dax nach Powell-Auftritt zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vorabend wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten.

Am Dienstag hatte er 0,2 Prozent tiefer bei 15.320,88 Punkten geschlossen.

Die Nachlese von Powells Äußerungen sowie die ebenfalls am Vorabend gehaltene Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden wird die Anleger im Tagesverlauf weiter beschäftigen. Im Blick haben sie zudem mehrere Auftritte von weiteren US-Notenbankern, um den weiteren geldpolitischen Kurs besser abschätzen zu können. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht an.

Bei den Unternehmen feiert die United-Internet-Tochter Ionos ihr Debüt an der Frankfurter Börse. Die Aktien des Webhosting- und Cloud-Anbieters dürften mit 18,50 Euro am unteren Ende der Preisspanne zugeteilt worden sein. Außerdem gehen die Tarifgespräche für rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Post in die dritte Runde.

Firmenbilanzen werden unter anderem von Vattenfall und TotalEnergies erwartet. Die deutschen Unternehmen Metro und Deutsche Börse öffnen ihre Bücher nach Börsenschluss.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.320,88

Dax-Future

15.502,00

EuroStoxx50

4.209,31

EuroStoxx50-Future

4.252,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.156,69 +0,8 Prozent

Nasdaq

12.113,79 +1,9 Prozent

S&P 500

4.164,00 +1,3 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.606,46 -0,3 Prozent

Shanghai

3.238,65 -0,3 Prozent

Hang Seng

21.290,38 +0,0 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger und Stefanie Geiger. Redigiert von Christian Götz.