EQS-Adhoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022/2027 auf 25 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022/2027 auf 25 Mio. Euro



08.02.2023 / 10:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022/2027 auf 25 Mio. Euro WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST. Düsseldorf, 8. Februar 2023 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer im November 2022 begebenen Anleihe 2022/2027 (DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) erfolgreich auf 25 Mio. Euro erhöht. Die Aufstockung wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Bookrunner begleitet. Die zusätzlichen Mittel aus der Aufstockung sollen für künftige Neuinvestitionen in Beteiligungen und die generelle Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden. Die Anleihe 2022/2027 hat eine Laufzeit bis zum 29. November 2027 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,000 % ausgestattet.

Pressekontakt

Florian Kirchmann

Telefon: +49 221 91 40 97-11

E-Mail: katjesgreenfood@ir-on.com

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt. 08.02.2023 CET/CEST

