EZB-Bankenaufsicht - Krypto-Engagement der Geldhäuser begrenzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die EZB-Bankenaufsicht sieht das Krypto-Geschäft von Geldhäusern aus der Euro-Zone augrund seiner geringen Größe gelassen.

"Der Umfang und die Anzahl dieser Engagements ist ziemlich begrenzt", sagte Chefbankenaufseher der Europäischen Zentralbank, Andrea Enria, am Mittwoch in Frankfurt auf der Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse der jährlichen Bankenprüfung (SREP). Der Markt für Krypotowährungen war im vergangenen Jahr in heftige Turbulenzen geraten, mehrere große Unternehmenspleiten hatten die Branche erschüttert. Der Begriff "Krypto-Winter" wurde 2022 zu einem geflügelten Wort.

"Die Auswirkung auf den europäischen Bankensektor war praktisch gleich null", sagte Enria. Inzwischen sei auch mit ziemlich robusten Regeln für das Engagement von Banken in diesem Sektor zu rechnen.

(Bericht von Frank Siebelt. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)