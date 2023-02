Fabasoft bleibt trotz Verlusten nahe Zwölf-Monats-Hoch

Begleitet von einem überdurchschnittlichen Handelsvolumen ging es für die Fabasoft-Aktie heute nach unten.

Die Aktie verlor im Laufe des Tages -0,15 €, einen Verlust von -0,73%. Der Eröffnungspreis lag noch bei 20,45 €, bei Börsenschluss waren es noch 20,35 €.

Lange währte die Freude der Fabasoft-Anleger über den Gewinn des Vortages an diesem Mittwoch also nicht. Gestern noch verbuchte die Aktie ein hoffnungsvolles Plus von -0,24%. Die heutigen Verluste summieren sich zu einem dramatischen Zwölf-Monats-Ergebnis von -41,69%.