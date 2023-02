Faeser setzt Flüchtlingsgipfel für 16. Februar an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigte Gipfel zur Lage der Flüchtlinge in Deutschland ist für den 16. Februar geplant.

Das kündigte ein Ministeriumssprecher in Berlin am Mittwoch an. Teilnehmen sollen daran Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, Gemeinden und Kommunen sowie Verbänden. Vor allem Gemeinden und Landkreise klagen zunehmend darüber, mit der Versorgung der ankommenden Menschen überlastet zu sein. Die steigende Zahl der Asylsuchenden in Deutschland etwa aus Syrien und Afghanistan wird flankiert von mittlerweile mehr als eine Millionen Menschen aus der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz wird an dem Treffen nicht teilnehmen, was Kritik etwa aus der Union ausgelöst hat.

