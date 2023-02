Forscher - Regierungspläne bei Fachkräftezuwanderung unzureichend

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Pläne der Bundesregierung für mehr Zuwanderung von ausländischen Fachkräften reichen nach Einschätzung des IAB-Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit nicht aus.

"Die Erwerbszuwanderung aus Drittstaaten müsste steigen, um die wachsende Fachkräftelücke zu decken", erklärte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger am Mittwoch. Die Reformpläne der Ampel-Koalition seien sinnvoll, gingen aber nicht weit genug. Das geplante Punktesystem für eine Erlaubnis zur Arbeitsuche sollte auch Englischkenntnisse belohnen. "Mit guten Englischkenntnissen dürfte es in zahlreichen Berufsfeldern möglich sein, eine Erwerbstätigkeit in Deutschland auszuüben", sagte der IAB-Chef.

Bislang beschränke sich die gesteuerte Zuwanderung zu Erwerbszwecken aus Drittstaaten höchstens auf etwa 60.000 Personen pro Jahr. "Ein Grund dafür ist, dass die derzeitigen Zuwanderungsregelungen zu restriktiv sind", sagte Fitzenberger. Der Präsident des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung plädierte dafür, angesichts der Arbeitskräfteengpässe in einigen reglementierten Berufen wie im medizinischen Bereich zu prüfen, ob Anerkennungsverfahren vereinfacht oder einschlägige Berufserfahrung berücksichtigt werden könnten. Eine Erwerbstätigkeit auf Probe könne bei einschlägiger Berufserfahrung im Ausland das Nachholen eines anerkannten Berufsabschlusses ermöglichen.

Die Bundesregierung hatte im vorigen Jahr Eckpunkte für eine Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes beschlossen. Damit würde der Arbeitsmarkt so weit wie noch nie für Arbeitskräfte aus Staaten auch außerhalb der Europäischen Union (EU) geöffnet. Stärker als bisher soll neben formalen Qualifikationen künftig auch Berufserfahrung zur Zuwanderung berechtigen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird derzeit innerhalb der Regierung abgestimmt und soll nach bisheriger Planung im März vom Kabinett auf den Weg gebracht werden.

Altersbedingt schrumpft in Deutschland die Zahl der Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dies wird bisher noch durch Zuwanderung sowie steigende Erwerbsquoten von Frauen und Älteren mehr als ausgeglichen. Um längerfristig das Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten, wäre laut Fitzenberger eine Nettozuwanderung von bis zu 400.000 Personen pro Jahr notwendig: "Um dies zu erreichen, müssten nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre jährlich deutlich mehr als eine Million Erwerbspersonen zuwandern, denn jedes Jahr verlassen auch wieder viele Menschen Deutschland."

