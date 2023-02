Gewinne bei Voestalpine

Die Anleger bei Voestalpine konnten sich heute über einen guten beachtlichen Gewinn freuen.

Für die Voestalpine-Aktie ging es am heutigen Mittwoch um 0,26 € nach oben. Zu ihrem Eröffnungskurs von 32,10 € legte sie ordentlich 0,83%e zu, um bei 31,46 € zu schließen.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,71% an.

Die heutigen Verluste reichten aus, um die Zwölf-Monats-Performance der Voestalpine-Aktie wieder ins Minus zu ziehen. Dank des heutigen Tages ergibt sich für die letzten 12 Monate ein Minus von -0,44%