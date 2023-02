Mayr-Melnhof Karton im Minus

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie lieferte heute ein unangenehmes Negativergebnis. Die Aktie büßte heute -0,63% ein. Vom Eröffnungspreis von 158,80 € waren am Ende des Tages 157,40 € übrig.

Nach den Gewinnen von gestern ging es mit dem heutigen merklichen Verlust wieder abwärts. Dennoch wurde der Tiefstkurs des vorigen Handelstages nicht unterboten.

Aber auch nach oben gab es heute Bewegung. Der Höchstkurs wurde bei 160,40 € erreicht. Die Kursentwicklung bei Mayr-Melnhof Karton schien in den letzten beiden Börsentagen unentschlossen und pendelt derzeit auf und ab. Dem heutigen Verlust war gestern ein Plus von 1,02% vorangegangen. Während gestern nicht nur ein Kursanstieg, sondern sogar das Monatshoch erreicht wurde, bleibt nun abzuwarten, ob der heutige Verlust sich in den nächsten Tagen weiter fortsetzt.

Der heutige Börsentag reiht sich in die generellen Abwärtstrend der Mayr-Melnhof Karton-Aktie ein: Um insgesamt -8,59% sakt ihr Wert in den vergangenen 12 Monaten.