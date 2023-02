Scholz: 'Ukraine gehört zur europäischen Familie'

PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere militärische, humanitäre und finanzielle Unterstützung zugesichert - solange wie nötig. "Wir stehen eng an der Seite der Ukraine auf dem Weg, die Verteidigung des eigenen Landes voranzubringen", sagte Scholz am Mittwochabend zum Auftakt eines Treffens mit Selenskyj und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. "Es bleibt dabei: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen."

Selenskyj hatte zuvor London besucht und wird am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Scholz sagte, er reise mit der Botschaft nach Brüssel: "Die Ukraine gehört zur europäischen Familie." Die Ukraine war vergangenes Jahr von der EU zum Beitrittskandidaten erklärt worden - kurz nachdem Scholz und Macron in Kiew waren. Das Treffen in Paris ist nun das zweite persönliche Treffen der drei Politiker seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast einem Jahr./mfi/DP/he