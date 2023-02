Selenskyj bittet um westliche Kampfjets - und dankt London im Voraus

LONDON (dpa-AFX) - In der Hoffnung auf westliche Kampfjets hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch vor einer Zusage bei Großbritannien für die Lieferung solcher Maschinen bedankt. "Danke im Voraus - für leistungsfähige englische Flugzeuge", sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Rede im britischen Parlament und bat eindringlich um die Lieferung von Kampfflugzeugen.

Dem Sprecher des britischen Unterhauses, Sir Lindsay Hoyle, überreichte Selenskyj den Helm eines ukrainischen Kampfpiloten mit der Aufschrift: "Wir haben die Freiheit. Gebt uns Flügel, sie zu beschützen." Er bitte daher um "Kampfflugzeuge für die Ukraine - Flügel für die Freiheit", so der ukrainische Präsident./swe/DP/men