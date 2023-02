Starke Ergebnisse beflügeln E.ON-Aktie

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München/Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON hat mit einer über den Erwartungen liegenden Gewinnentwicklung seinem Aktienkurs Rückenwind gegeben.

Das im Leitindex Dax enthaltene Papier stieg am Mittwoch zeitweise um zwei Prozent. Am Abend zuvor hatte E.ON unter anderem wegen besser als erwarteter Ergebnisse aus dem Nicht-Kerngeschäft mitsamt des Atomkraftwerks Isar 2 überraschend starke Geschäftszahlen präsentiert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) lag demnach 2022 bei 8,0 (2021: 7,9) Milliarden Euro. Im November hatte E.ON noch einen Rückgang auf 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der Essener Konzern hatte auf die gestiegenen Strom- und Gaspreise mit Preiserhöhungen reagiert, die sich im zweiten Halbjahr in den Zahlen niederschlagen sollen. Am Ende seien alle Sparten am oberen Ende der Prognosen gelandet.

Der bereinigte Nettogewinn lag 2022 mit 2,7 (2,5) Milliarden Euro ebenfalls über Vorjahr und deutlich über der jüngsten Prognose von 2,3 bis 2,5 Milliarden.

Zum Nicht-Kerngeschäft von E.ON gehören die Türkei und die Kernkraftwerke, von denen nur der bayerische Meiler Isar 2 noch in Betrieb ist. Dieser dürfte von den gestiegenen Strompreisen profitiert haben. Das ursprüngliche Aus des AKW Ende 2022 war aus Gründen der Versorgungssicherheit auf Mitte April verschoben worden. Im Bericht zum dritten Quartal hatte E.ON für den Bereich ein bereinigtes Ebitda im Gesamtjahr 2022 von 900 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Den kompletten Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr will der Konzern am 15. März vorlegen.

(Bericht von Alexander Hübner, Tom Käckenhoff; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)