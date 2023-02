UnitedHealth Group: Kursrücksetzer bietet Chancen

Werbung

Die Qualitätsaktie kam im letzten Vierteljahr unter Druck. Ein Einstieg kann sich jetzt lohnen.

Ein Gigant der Gesundheitsbranche

Rund 15 % hat die Aktie des Dow-Jones-Mitglieds UnitedHealth Group (UNH) in den letzten drei Monaten abgegeben. Dies ist ungewöhnlich für das ansonsten so solide Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Ein Grund für den Rückgang liegt sicherlich in der zunehmenden Risikobereitschaft vieler Investoren, die seit der Hoffnung auf den bereits erreichten Höhepunkt des Inflationszyklus wieder optimistischer werden. Doch solche Rückgänge sind bei einer Qualitätsaktie wie UnitedHealth Group eher von Vorteil. Denn mit beinahe 380.000 Mitarbeitern in zwei verschiedenen, sich ergänzenden Geschäftsbereichen, ist das Unternehmen in nahezu jeder Marktphase ein Fels in der Brandung. Das Unternehmen bietet mittlerweile rund 150 Millionen Menschen eine breite Palette von Gesundheitsleistungen an, die einen erschwinglichen Versicherungsschutz ermöglichen, die die Gesundheitsversorgung vereinfacht und hochwertigen Zugang zu Pflege ermöglicht. Über Optum vernetzt das Unternehmen jeden Aspekt der Gesundheitsversorgung und unterstützt Gesundheitsdienstleister mit Erkenntnissen, die eine proaktive, evidenzbasierte Versorgung in allen Bereichen ermöglicht. Die Zahlen lesen sich beeindruckend: 9 von 10 Krankenhäusern in den USA, mehr als 67.000 Apotheken, vier der fünf größten Krankenversicherer und neun von zehn der Fortune-100-Unternehmen deckt das Unternehmen ab.

Das Netzwerk wird immer weiter ausgebaut

Das Management baut das Netzwerk sukzessive weiter aus: Ende 2023 sollen mehr als 750 öffentliche Apotheken angeschlossen sein, fast 200 mehr als Anfang 2020. Diese Dichte hilft Leistungserbringern, eine umfassendere Versorgung und bessere Ergebnisse zu erzielen. So liegt die Medikamententreue laut Unternehmensangaben bei etwa 90 % im Vergleich zu 50 % im US-Durchschnitt. UNH will dabei die niedrigsten Kosten für Patienten und Kunden erreichen. Im Herbst 2022 baute das Unternehmen sein Netzwerk mit einer auf zehn Jahre angelegten Zusammenarbeit mit dem Einzelhändler Walmart aus. Verbraucher sollen damit eine weitere Möglichkeit haben, die Versorgung in Anspruch zu nehmen, wann und wo sie es wünschen. Optum wird Walmart Health mithilfe von Analyse- und Entscheidungsunterstützungstools in die Lage versetzen, eine umfassende, wertorientierte Versorgung zu bieten. Diese soll dazu beitragen, die Gesundheit von Senioren und Medicare-Empfängern zu verbessern.

Langfristig zweistelliges Gewinnwachstum angepeilt

Auf der Investorenkonferenz im vergangenen Jahr hatte das Management sein finanzielles Ziel mit einem langfristigen Gewinn je Aktie von durchschnittlich 13 bis 16 % pro Jahr bekräftigt. Wachsen will das Unternehmen auch durch Akquisitionen und zudem soll weiterhin die Rückführung von Kapital an die Aktionäre in Form von Dividenden und Rückkäufen erfolgen. Seit 2010 werden die Dividenden jedes Jahr zweistellig erhöht, das aktuelle Niveau liegt bei 6,60 USD je Aktie. Dabei ist die Ausschüttungsquote mit rund 30 % relativ gering. Im abgelaufenen Jahr hatte das Unternehmen den Umsatz um 13 % auf rund 324 Mrd. USD steigern können. Der bereinigte Gewinn je Aktie für das gesamte Jahr wuchs um 17 % im Jahresvergleich auf 22,19 USD. Rund 13 Mrd. USD flossen an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden zurück. Für das laufende Jahr wird auf Basis der FactSet-Daten ein Gewinn je Aktie von 24,90 USD erwartet. Das KGV23e beträgt 19. Der Kursrückgang sollte nun ein Ende finden können. Die Aktie sollte sich auf diesem Niveau zumindest stabilisieren.

Stand: 08.02.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion