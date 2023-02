Zuwachs von 1,70% für Omv

Mit einem ordentlichen merklichen Plus verabschiedet sich die Omv-Aktie heute in den Börsenschluss.

Mit einem Tagesschlusskurs von 44,84 € hat die Omv-Aktie heute 1,70% zu ihrem Vortagesschlusskurs von 44,09 € gutgemacht. Über den Tag legte sie heute 0,75 € zu.

Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Kurs bei 44,39 €.

Offenbar etabliert sich bei Omv ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,71% an.

Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Tags der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Ergebnis von -19,29% seit dem 09.02.2022.