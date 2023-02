At & T im Plus

Der Preis der At & T-Aktie konnte am heutigen Donnerstag gut zulegen.

Insgesamt 1,50% Zugewinn hatte die At & T-Aktie heute zu verzeichnen, nachdem sie bei 30,40 € gestartet war. Absolut legte sie 0,45 € zu, um schließlich 30,55 € zu erreichen.

Auch wenn es heute im Gegensatz zu Mittwoch nach oben ging, konnte der Stückpreis heute nicht aus der gestrigen Handelsspanne ausbrechen.

Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Kurs bei 30,30 €. Die Lücke zum Verlust des Vortages konnte At & T heute zwar nicht schließen, dennoch war es - alles in Allem - eine ermutigende Kursentwicklung. Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Ergebnisse der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Tag von -41,36% seit dem 10.02.2022.