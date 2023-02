Blatt - USA wollen Investitionen in chinesische Computertechnologie einschränken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Die US-Regierung will einer Zeitung zufolge Investitionen von US-Konzernen in fortgeschrittene Computertechnologie in China einschränken.

Die Einzelheiten eines entsprechenden Erlasses von Präsident Joe Biden seien noch unklar, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Die Anordnung könne in den kommenden zwei Monaten veröffentlicht werden. Vermutlich würden Investitionen etwa in Quantencomputer, hoch entwickelte Halbleiter und bestimmte Bereiche der Künstlichen Intelligenz (KI) mit militärischen Anwendungen untersagt. Das US-Finanzministerium habe sich an andere Regierungen sowie die EU gewandt, um sicherzustellen, dass diese nach einem Rückzug der USA nicht ihrerseits die chinesischen Projekte finanzieren.

Stellungnahmen der genannten Länder lagen nicht vor. Die USA haben Export-Beschränkungen erlassen mit dem erklärten Ziel, den technologischen und militärischen Fortschritt der Volksrepublik zu bremsen. Davon betroffen sind insbesondere bestimmte Halbleiter.

(Bericht von Anirudh Saligrama; Geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)