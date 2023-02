DAX® - Innenstäbe als Taktgeber

Wenngleich der DAX® auch den vierten Handelstag in Folge innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Donnerstag verblieb („inside candles“), geht von der gestrigen Tagesentwicklung dennoch ein konstruktives Signal aus. Dazu trägt insbesondere eine weitere Aufwärtskurslücke (15.372 zu 15.363 Punkte) bei. Zur Erinnerung: Bereits die vorangegangene Kurslücke bei 15.264 zu 15.222 Punkten bildet zusammen mit dem alten Verlaufshoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) eine Schlüsselunterstützung. Generell sollten Gaps eher prozyklisch in Ausbruchsrichtung interpretiert werden, d. h. Aufwärtskurslücken sind ein Signal der Stärke. In diesem Umfeld dürften die deutschen Standardwerte das bisherige Jahreshoch bei 15.521 Punkten ins Visier nehmen. Jenseits dieses Levels wären dann auch die eingangs beschriebenen Innenstäbe nach oben aufgelöst. Neben den beiden Kurslücken als kurzfristige Haltebereiche fungiert vor allem die alte Ausbruchszone bei 15.000/14.800 Punkten als strategisches Absicherungslevel. Zum Abschluss noch ein Blick auf das AAII-Sentiment unter den US-Privatanlegern: Mit 37,5 % erreicht der Bullenanteil erstmals seit über einem Jahr exakt seinen historischen Durchschnitt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

