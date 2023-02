DAX: Investoren verdauen noch

Trotz eines hoffnungsvollen Aufschwungs der Indizes in den USA und Europa verpufften letztlich die Hoffnungen auf einen raschen Anstieg an neuerliche Jahreshochs, die Märkte bewegen sich immer noch in ihrer tagelangen Seitwärtsspanne und suchen nach einer Richtung. Die Ausschläge werden dabei immer kleiner, jetzt gilt es das Volumen im Blick zu behalten!

Entsprechend hielt sich der DAX zur Wochenmitte in einer Handelsspanne zwischen 15.150 und 15.475 Punkten auf, Impulse können heraus nicht abgeleitet werden, dafür aber muss die neutrale Schwankungsbreite von 15.000 bis 15.542 Zähler angepasst werden.

Erst wenn der DAX diese verlässt, dürften wieder greifbare Impulse auf Sicht einiger Tage greifen. Eine positive Auflösung könnte Kursgewinne an 15.942 Punkte generieren, eine bärische dagegen würde für Abschläge auf 15.000 und 14.818 Punkte sprechen.

Diesmal hat China mit frischen Wirtschaftsdaten den Anfang gemacht, in der Nacht veröffentlichte das Land Zahlen zur Geldmenge M2 per Januar und der landesweiten Kreditvergabe. Deutschland zieht mit Verbraucherpreisen aus Februar (Vorabschätzung) um 8:00 Uhr nach, erst ab 14:30 Uhr melden sich die USA mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche zu Wort. Quartalszahlen legen unter anderem L’Oreal, AbbVie, PayPal sowie die Hilton Hotelkette vor.