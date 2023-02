Der Börsentag endet bei Omv mit einem Plus von 2,32%

Für Omv lief es heute gut.

Bei Börsenschluss hatte das Papier dann 2,32% zugelegt. Absolut bedeutete dies einen Zuwachs von 1,04 € gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 44,84 €.

Offenbar etabliert sich bei Omv ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,70% an.

Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Omv-Aktie um dramatische -19,25% abwärts.