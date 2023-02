Dow Jones Transportation: Zuverlässiger Vorlaufindikator für den Dow Jones?

Direkt zum Video auf YouTube

Nach einer Berg- und Talfahrt hat der #Dow Jones® am Dienstag deutlich zugelegt. Damit reagierte der Index auf Aussagen des #Fed-Chefs Jerome Powell. Er sprach von einer erfolgreichen Bekämpfung der Inflation in den USA.

Wie die Reise für den Dow Jones® weitergeht, verrät Matthias Hüppe von der #HSBC. Er spricht über die weitere Entwicklung des Dow Jones® und berücksicht in dem Zusammenhang den Dow Jones Transportation® als Frühindikator. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahren Sie im Interview.

►Weitere Infos: https://www.hsbc-zertifikate.de

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://www.hsbc-zertifikate.de/home/Landingpages/wichtigehinweise

►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://www.instagram.com/hsbc_de