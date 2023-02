Fabasoft erreicht heute höchsten Stand der letzten zwölf Monate

Heute gab es von Käufern großes Interesse an der Fabasoft-Aktie. Zwischen dem Eröffnungskurs von 20,05 € und dem Tagesschlusskurs von 20,85 € lag für die Fabasoft-Aktie heute ein Plus von 2,46%. Der Tageshöchstkurs war zugleich auch der Schlusspreis. Die Freude bei Fabasoft über den Kursgewinn an diesem Donnerstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-0,73%) in Grenzen halten. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Fabasoft-Aktie um dramatische -40,43% abwärts.