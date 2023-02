Für Mayr-Melnhof Karton ging der Aktienkurs heute nach oben

Der Aktienpreis der Mayr-Melnhof Karton-Aktie stieg heute an, begleitet von einem überdurchschnittlichen Volumen.

Bei Tagesende notierte das Wertpapier 160,80 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungskurs von 158,60 € 2,16% zu. Die Freude bei Mayr-Melnhof Karton über den Kursanstieg an diesem Donnerstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-0,63%) in Grenzen halten.

Der Blick auf die vergangenen 12 Monate und die eingebüßten -7,48% überschattet die Freude über den heutigen Gewinn.