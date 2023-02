GNW-Adhoc: MarigoldT kündigt erweitertes Partner-Ökosystem an

^NASHVILLE, Tenn., Feb. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, ein globaler Pionier im Bereich Relationship Marketing und Anbieter von erstklassigen Marketinglösungen, hat heute ein verbessertes Partnerprogramm eingeführt, das unter einer einheitlichen Marke zusammengefasst ist, wobei Andy Gladwin, der zum Head of Partnerships befördert wurde, die strategische Vision leitet. Diese Neuerungen bauen auf der Umbenennung der CM Group in Marigold (https://meetmarigold.com/news/introducing-marigoldtm-the-first-martech-company- to-deliver-relationship-marketing-solutions-that-drive-lifetime- loyalty/?utm_source=newswire&utm_medium=fabric&utm_content=press- release&utm_term=pr-agency&1-campaign-language=en&3-campaign-year=2023&2- campaign-name=pr&utm_campaign=newswire--press-releases) im letzten Monat und der Konzentration des Unternehmens auf die Förderung von Innovationen in seinem Portfolio von maßgeschneiderten Lösungen (http://meetmarigold.com/about/?utm_source=newswire&utm_medium=fabric&utm_conten t=press-release&utm_term=pr-agency&1-campaign-language=en&3-campaign- year=2023&2-campaign-name=pr&utm_campaign=newswire--press-releases) auf. Federführend tätig ist dabei Andy Gladwin als anerkannter Vordenker und Stratege mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in verwalteten Umgebungen mit Kunden und Partnern, die von KMUs bis zu multinationalen Technologieunternehmen reichen. Er verfügt über Erfahrung in globalen Unternehmen, in denen er Go-to-Market- Strategien, Vertrieb und strategische Partnerschaften für Unternehmen wie ExactTarget/Salesforce, Sinch (ehemals CLX Communications), Vodafone und zuletzt die Cheetah Digital-Lösung von Marigold leitete, wo er als einer der 25 einflussreichsten Vertreter im Mobilbereich der Branche anerkannt wurde. ?Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe zu übernehmen. Wachstum für Kunden und kontinuierliche Innovation sind zentrale Werte bei Marigold, und unser Partner- Ökosystem hat immer eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass wir Vermarktern auf der ganzen Welt großartige Erlebnisse bieten können", so Gladwin. ?Wir gehen mit einer kundenorientierten Vision an den Markt heran und sehen eine unglaubliche Chance, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu verändern, um ein offeneres und vernetzteres Portfolio zu etablieren, das es uns ermöglicht, neue Möglichkeiten für unsere Partner zu erschließen und Wachstum für Vermarkter zu schaffen." In einer Zeit, in der sich das Tempo des globalen Wandels beschleunigt, spielen Partner eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung der notwendigen Technologie und des Fachwissens, das Vermarkter benötigen, um sich in der aktuellen Landschaft zurechtzufinden. Marigold hat es sich zur Aufgabe gemacht, erstklassige Lösungen für das Beziehungsmarketing zu liefern, die es Vermarktern auf der ganzen Welt ermöglichen, ihr Unternehmen zu vergrößern, zu skalieren und zukunftssicher zu machen. ?Der engagierte Fokus von Marigold auf Relationship Marketing und das strukturierte Programm des Unternehmens bieten den Partnern eine skalierbare Umgebung, um durch die sich verändernde Geschäftslandschaft zu navigieren und die Vermarkter dort zu treffen, wo sie sind, mit den Lösungen, die sie für ihren Erfolg benötigen", so Terry Mefsut, Director of Marketing Technology bei Deloitte. ?Der Zugang zur erweiterten Produktpalette und den Dienstleistungen von Marigold ermöglicht es uns, die erstklassigen Lösungen, die wir in unserem globalen Netzwerk von Markenvermarktern anbieten, weiter auszubauen." Das erweiterte Partnerprogramm von Marigold umfasst konsolidierte Pfade für globale und regionale Möglichkeiten, Innovation, Markteinführung und erweiterte Dienstleistungen, einschließlich: * Globale Reichweite und Branchenkenntnis: Marigold kann auf mehr als 30 Jahre nachweislichen Erfolg bei der Erzielung von Ergebnissen für Organisationen von KMU bis hin zu Großunternehmen auf der ganzen Welt zurückblicken. Die kürzlich erfolgte Umbenennung und Vereinheitlichung der Lösungen ermöglicht es den Kunden nicht nur, ihr Geschäft zu vergrößern, zu skalieren und zukunftssicher zu machen, sondern eröffnet den Partnern auch neue Regionen, Lösungen und vertikale Bereiche, von denen sie gegenseitig profitieren können. Partner spielen bei Marigold eine wichtige Rolle, denn sie bringen zusätzliches Fachwissen, Reichweite, Umfang, Beratung und Technologien für bestehende und zukünftige Kunden. * Mehr Innovation: Da die Kunden von Marigold bereits von der kollektiven Kraft und der Multiplikation des vollständigen Lösungsportfolios profitieren, konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Verbindung und Integration für Partner zu erleichtern. Gemeinsam entwickeln Marigold und seine Partner maßgeschneiderte Lösungen mit leistungsstarken Integrationen in sechs Produktfamilien, darunter Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent und Vuture. * Strategien für die Markteinführung: Marigold erschließt mit seinen Partnern in allen Segmenten, Branchen und Regionen neue Wege zum Markt. Dazu gehört die Ausweitung von Markteinführungsinitiativen mit ganzheitlichen Relationship-Marketing-Angeboten über das gesamte Lösungsportfolio hinweg sowie zweckgebundene Programme zur Förderung von Kundenakquise, -bindung und -loyalität. * Erweitertes Dienstleistungsnetz: Marigold investiert verstärkt in die Ausbildung von Partnern, einschließlich der Beschleunigung von Zertifizierungen und Onboarding-Prozessen, und führt ein Partnerportal ein, um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Mehr als 40.000 globale Marken vertrauen auf Marigold, wenn es darum geht, Erlebnisse zu schaffen, die Beziehungen aufbauen und gleichzeitig einzigartige Geschäftsanforderungen erfüllen, was ein breites Spektrum an Möglichkeiten innerhalb des Partner-Ökosystems des Unternehmens ermöglicht. Für weitere Informationen über das Partnerprogramm besuchen Sie bitte meetmarigold.com/partners (https://meetmarigold.com/partners/?utm_source=newswire&utm_medium=fabric&utm_co ntent=press-release&utm_term=pr-agency&1-campaign-language=en&3-campaign- year=2023&2-campaign-name=pr&utm_campaign=newswire--press-releases). Über Marigold Marigold ist ein globaler Pionier im Bereich des Relationship Marketing und bietet maßgeschneiderte, branchenspezifische Marketingtechnologielösungen für über 40.000 Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent und Vuture unter einem Dach bietet Marigold die Technologie und das Fachwissen, das Vermarkter benötigen, um ihre Beziehungen zu vertiefen, ihren Umsatz zu steigern und letztendlich ihr Geschäft auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter MeetMarigold.com. Folgen Sie Marigold auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/meet- marigold/). 