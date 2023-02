Ökonomenstimmen zur Inflation in Deutschland

Die Inflation in Deutschland bleibt zu Beginn des Jahres hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent. Früheren Angaben zufolge lag die Jahresteuerungsrate im Dezember bei 8,6 Prozent.

Die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Januar 9,2 Prozent. In dieser Betrachtung waren am Markt 10,0 Prozent erwartet worden. Gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel treiben die Inflation seit Monaten an.

Einschätzungen von Ökonomen zur Preisentwicklung

Friedrich Heinemann, Ökonom beim ZEW-Institut

„Der nur noch geringe Anstieg zu Jahresbeginn zeigt, dass der Scheitelpunkt des großen Inflationsschubs erreicht ist. Der Jahreswechsel ist eigentlich für viele Dienstleister der Zeitpunkt für eine Anpassung ihrer Preislisten, Verträge mit jährlicher Laufzeit werden oftmals zum Jahresbeginn erneuert. Viele Anbieter hatten ihre eigenen Kostensteigerungen noch nicht weitergegeben und haben das jetzt nachgeholt. Insofern hallt der immense Preisschock des letzten Jahres noch nach.“

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank

„Die Inflationsrate kann im Januar ihre begonnene Abwärtsbewegung nicht fortsetzen - trotz der Energiepreisbremse. Seit Januar ist die Energiepreisbremse in Kraft. Verbraucher erhalten im März eine rückwirkende Erstattung für denjenigen Teil ihrer Strom- und Gasrechnung, der über den staatlich gedeckelten Preisen liegt. Das Statistische Bundesamt berücksichtigt aber bereits bei der Inflationsberechnung im Januar die Energiepreisdeckelung. Dies zeigt aber schon, dass eben nicht nur Energie die Teuerung treibt. Oder um es einmal anders zu formulieren: Ohne die Energiepreisdeckelung wäre die Inflationsrate im Januar deutlicher gestiegen.“

Jens-Oliver Niklasch, Analyst Landesbank Baden-Württemberg

„Viel klüger sind wir jetzt mangels weiterer Details natürlich noch nicht. Die Inflationsraten nach nationaler Berechnung und nach HVPI-Methode liegen erwartungsgemäß wieder dichter beisammen. Der nächste spannende Monat wird dann wohl der März, wenn Basiseffekte zu einem deutlichen Rückgang führen sollten. Alles in allem ist die Teuerung aber einstweilen viel zu hoch und wird es im laufenden Jahr auch bleiben.“

Ralph Solveen, Analyst Commerzbank

„Die auf heute verschobene Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen zu den Verbraucherpreisen im Januar brachten nur karge Informationen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Verbraucherpreisindex gegenüber Dezember um 1,0 Prozent gestiegen, womit er 8,7 Prozent höher war als vor einem Jahr. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Es ist noch nicht einmal klar, ob die Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat gefallen oder gestiegen ist. Denn mit den heutigen Zahlen wurde der Verbraucherpreisindex auf ein neues Basisjahr umgestellt, womit gleichzeitig die Gewichte der einzelnen Preise bei der Berechnung des Index angepasst wurden. Inwieweit sich dadurch die Entwicklung in den vergangenen Monaten verändert hat, ist nicht bekannt.“

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt ING Bank

„Allgemein gesagt scheint die Gesamtinflation in Deutschland ihren Höhepunkt erreicht zu haben, und wenn es nicht noch einmal zu einem weiteren großen Anstieg der Energiepreise kommt, sollten zweistellige Inflationszahlen hinter uns liegen. Der Weg zu deutlich niedrigeren Inflationsraten wird jedoch nicht einfach sein.“

Redaktion onvista/dpa-AFX