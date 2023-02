Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Sicherheitsreport 2023

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Sicherheitsreport 2023:

"Dass sich ausweislich der erwähnten Umfrage eine Mehrheit der Deutschen nicht einmal mehr an die Nato-Beistandsverpflichtung gebunden fühlt, ist dramatisch. Immerhin ist die Integration der Bundesrepublik in die Europäische Union und den Nordatlantikpakt Staatsräson. Viele Westdeutsche haben offenbar vergessen, welch ein Privileg es war, nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg überhaupt in die Nato aufgenommen zu werden. Sie hat ihnen Freiheit beschert. Bei relativ betrachtet noch mehr Ostdeutschen ist nach dem Fall der Mauer 1989 überhaupt keine Identifikation entstanden. Es herrscht Distanz sowohl zur parlamentarischen Demokratie im eigenen Land als auch zur Westintegration."/al/DP/he