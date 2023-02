Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment schließt nahe Zwölf-Monats-Hoch

Für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment lief es heute gut. Bei Tagesende notierte das Wertpapier 70,80 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungspreis von 70,40 € 1,29% zu. Auch wenn der beträchtliche Kursgewinn heute wieder positiv war, so bewegte sich der Aktienpreis heute doch streng in den Grenzen, die ihm der letzte Mittwoch gesetzt hat. So sollte das letzte Hoch heute nicht überschritten werden. Es wären auch größere Gewinne drin gewesen, für einige Zeit erreichte der Aktienkurs sogar 71,60 €. Für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger geht es also nach dem satten gestrigen Plus auch heute mit einem Plus von 1,29% weiter bergauf. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger scheinen derzeit einen Lauf zu haben. Zu den letzten zwei positiven Börsentagen kam außerdem ein neuer 12-Monats-Rekord, den die Aktie am Mittwoch mit 72,00 € erreichte. Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie schloss außerdem nah am Höchstkurs der vergangenen 12 Monate.