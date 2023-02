Uniqa Insurance Group schließt mit Plus

Mit einem guten Plus verabschiedet sich die Uniqa Insurance Group-Aktie heute in den Börsenschluss.

Startend mit 7,78 € ging es heute um 0,12 € merkbar nach oben. Bei einem Preis bei Börsenschluss von 7,86 € hatte das Wertpapier dann 1,55% gewonnen.

Die Marktteilnehmer konnten sich freuen, sie konnten ihre Tagesgewinne über den Börsenschluss retten. Die Freude bei Uniqa Insurance Group über den Kursgewinn an diesem Donnerstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (0,78%) in Grenzen halten. Ungeachtet des heutigen beträchtlichen Kursgewinnes haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Uniqa Insurance Group-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -5,53% eingebüßt.