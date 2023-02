US-Präsident Biden: Möglicher Polen-Besuch noch offen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem US-Präsident Joe Biden kürzlich eine Reise nach Polen in Aussicht gestellt hatte, wackeln die Pläne nun wieder. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, wann ich nach Polen fahre oder ob ich überhaupt nach Polen fahre", sagte Biden am Donnerstag in Washington auf entsprechende Fragen von Reportern. Auf die Nachfrage, ob er im Falle eines Polen-Besuches auch in die benachbarte Ukraine reisen würde, antwortete er: "Es besteht die Möglichkeit, dass ich nach Polen fahre, aber das ist alles."

Ende Januar hatte Biden eine Polen-Reise angekündigt, ohne aber einen Termin zu nennen. Damals hatte er gesagt: "Ich werde nach Polen reisen, weiß aber noch nicht, wann." Auf die Frage, ob die Reise rund um den 24. Februar stattfinden könnte, wenn sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine jährt, sagte Biden zu jenem Zeitpunkt: "Ich bin nicht sicher." In den vergangenen Wochen wurde spekuliert, dass Biden eine Reise nach Polen womöglich auch mit einem Besuch in der Ukraine verbinden könnte.

Verschiedene Staats- und Regierungschefs sowie Minister aus anderen Ländern hatten die Ukraine in den vergangenen Monaten seit Kriegsbeginn bereits besucht - einige auch mehrfach. Auch aus den USA waren bereits mehrere Regierungsmitglieder dort, ebenso Bidens Ehefrau Jill. Der US-Präsident war aber noch nicht in der Ukraine. Für ihn gelten generell deutlich höhere Sicherheitsanforderungen./jac/DP/zb