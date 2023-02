Verbund verliert mit -4,34% spürbar

Heute war der Tag der Bären. Der Aktienumsatz lag weit über dem Durchschnitt, und es wurden vor allem Käufer gesucht. Von einem Eröffnungskurs von 78,90 € brach sie ein auf 77,20 €. Die Tagesperformance betrug damit unerfreuliche -4,34%. Die Freude über den gestrigen Kursanstieg von beachtlichen 2,61% war also nur von kurzer Dauer. Für Verbund hieß es heute eher: Wie gewonnen, so zerronnen. Während gestern nicht nur ein Kursgewinn, sondern sogar das Monatshoch erreicht wurde, bleibt nun abzuwarten, ob der heutige Verlust sich in den nächsten Tagen weiter fortsetzt. Die heutigen Verluste summieren sich zu einem dramatischen Zwölf-Monats-Ergebnis von -20,41%.