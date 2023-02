ZDF stellt nach Wasserschaden am Hauptsitz Strafanzeige

MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF hat nach einem Wasserschaden auf dem Sendegelände am Hauptsitz Mainz Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, Fremdeinwirkung gelte damit als wahrscheinlich, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag in Mainz zu der Strafanzeige mit. Das Portal "T-Online" hatte zuerst über den Wasserschaden berichtet. Dieser ereignete sich nach Senderangaben bereits Ende Dezember an einer Löscheinrichtung im markanten ZDF-Hochhaus. Büroräume in mehreren Stockwerken seien beschädigt worden. Der Schaden sei versichert, die Höhe stehe wegen der laufenden Sanierung noch nicht fest./rin/DP/he