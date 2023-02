Britische Wirtschaft stagniert Ende 2022 - Bahnstreik bremst im Dezember

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft ist Ende vergangenen Jahres auf der Stelle getreten.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zum Schlussquartal im Vergleich zum Sommer 2022, wie das nationale Statistikamt ONS am Freitag mitteilte. Binnen Jahresfrist allerdings legte die Wirtschaft um 0,4 Prozent zu. Damit hatten Ökonomen jeweils gerechnet. Im Sommer war das BIP noch leicht um 0,2 Prozent geschrumpft, so dass die Wirtschaft nun das Abrutschen in die Rezession knapp verhindert. Von einer technischen Rezession sprechen Fachleute, wenn die Wirtschaftskraft zwei Quartale in Folge sinkt. Finanzminister Jeremy Hunt sagte, die Daten zeigten, dass die Wirtschaft widerstandsfähiger sei als erwartet, aber noch nicht über alle Gefahren hinweg.

"Wir sind noch nicht über den Berg, vor allem was die Inflation angeht", erklärte der Minister. "Wenn wir an unserem Plan festhalten, die Inflation in diesem Jahr zu halbieren, können wir zuversichtlich sein, dass wir mit die besten Wachstumsaussichten in ganz Europa haben."

Allein im Dezember, der von Bahnstreiks und schlechtem Wetter geprägt war, fiel das BIP um 0,5 Prozent und damit stärker als mit minus 0,3 Prozent erwartet. "Die Wirtschaft ist im Dezember stark geschrumpft, was bedeutet, dass die Wirtschaft in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 insgesamt nicht gewachsen ist", sagte ONS-Statistiker Darren Morgan.

Die Bank von England (BoE) prognostizierte vorige Woche, dass Großbritannien eine milde, aber langanhaltende Rezession bevorsteht. Die dürfte im ersten Vierteljahr 2023 beginnen und fünf Quartale andauern.

