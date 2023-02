DAX mit frischem Jahreshoch

Wirkliche Impulse gingen unmittelbar nach der Rede von FED-Chef Powell zu Beginn dieser Woche nicht hervor, trotzdem feierten die Börsen einen einträglichen Kursanstieg. Der Deutsche Aktienindex DAX kletterte infolgedessen auf ein frisches Jahreshoch bei 15.658 Punkten, musste intraday aber wieder leichtere Verluste einstecken.

Powell hatte darauf verwiesen, dass 2023 die Inflation deutlich zurückgehen werde, hob aber auch hervor, dass es noch einige Zeit dauern könne. Dies belegt unter anderem der unerwartet starke US-Arbeitsmarktbericht. Damit weckte er Zinssorgen, was vorübergehend Aktien belastete.

Die fortlaufenden Kursgewinne beim DAX können auf Dauer in dieser Form nicht aufrechterhalten werden, ein nachhaltiger Durchbruch über die Hürde von 15.542 Punkten ist noch nicht vollends in trockenen Tüchern, hierfür wäre ein klarer Wochenschlusskurs notwendig. Nur dann dürfte der DAX einen Folgeanstieg an 15.736 und womöglich noch 15.947 Punkte vollziehen.

Einen Rücksetzer unter den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 15.347 Punkten würde dagegen für temporäre Abschläge zurück auf 15.150 Punkte und darunter auf 14.818 Zähler sprechen. Im Idealfall ginge dies mit einer gesunden Konsolidierung einher.

Erste interessante Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Freitag mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus Januar geliefert, Japan zog mit Werkzeugmaschinenaufträgen aus Januar (vorläufig) nach. Erst ab 10:00 Uhr geht es mit Italiens Industrieproduktion aus Dezember weiter, bevor am späten Nachmittag das Konsumklima der Uni Michigan aus Februar (vorläufig) ansteht.