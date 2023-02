EU plant zwei Pilotprojekte zum Schutz der Außengrenzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um unerwünschte Migranten fernzuhalten, will die Europäische Union ihre Außengrenzen mit zwei Pilotprojekten stärken. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am frühen Freitagmorgen nach einem EU-Gipfel in Brüssel an. Eines der Projekte sehe vor, die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern. Diese sollten aus EU-Mitteln, dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden.

Mit Blick auf die umstrittene Frage, ob auch Grenzzäune aus dem EU-Haushalt finanziert werden sollten, sagte von der Leyen, dass es an der bulgarisch-türkischen Grenze bereits einen Zaun gebe - der aber nicht funktioniere. Die EU-Kommission lehnt die Finanzierung von Grenzzäunen schon seit langem ab. Auch Staaten wie Deutschland und Luxemburg sind dagegen. Andere Mitgliedsländer wie Österreich und Griechenland fordern dies jedoch vehement.

Bei dem zweiten Pilotprojekt soll es von der Leyen zufolge um die Registrierung von Migranten, ein schnelles Asylverfahren sowie um Rückführungen an der Außengrenze gehen. Den möglichen Standort dieses Projekts ließ die deutsche Kommissionspräsidentin offen./wim/DP/zb