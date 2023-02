Europäische Börsen rutschen wegen Adidas-Kurssturz und Zinssorgen ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zinssorgen, ein Kurseinbruch bei Adidas und schwächelnde US-Börsen: Zum Wochenschluss sind dunkle Wolken über Europas Aktienmärkten aufgezogen.

Dax und EuroStoxx50 schlossen am Freitag 1,4 und 1,2 Prozent tiefer bei 15.307,98 und 4197 Punkten. Adidas-Papiere tauchten um bis zu 12,6 Prozent auf 136,58 Euro ab und verzeichneten damit den höchsten Tagesverlust seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Die abrupte Trennung von Skandal-Rapper Kanye West drückt den Sportartikelkonzern im laufenden Jahr erstmals seit 1992 in die roten Zahlen. "Ein furchtbarer Ausblick - weit unter allen Erwartungen", hieß es bei Baader Helvea.

"Die Nervosität nimmt zu, die schon beinahe überbordende optimistische Stimmung der vergangenen sechs Wochen droht zu kippen", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Broker CMC Markets. Man habe wochenlang sowohl Zins- als auch Rezessionssorgen verdrängt. Wie sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten entwickeln werde oder was die Zentralbanken tatsächlich tun werden, sei aber alles andere als klar. Dies bemerke der Markt jetzt.

Auch schwache Vorgaben der Wall Street vermiesten den Anlegern die Laune. Zinsängste drückten vor allem die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq ins Minus. "Die Spannung liegt in der Unsicherheit, ob die Zinssätze im Laufe dieses Jahres - wie vom Markt erwartet - gesenkt werden oder ob sie länger hoch bleiben", sagte Edward Stanford, Investmentexperte der britischen Großbank HSBC. Auch ein stärker als erwarteter Anstieg der Verbraucherstimmung in den USA konnte die Stimmung nur minimal aufhellen.

ZINSSORGEN BEFLÜGELN RENDITE DER BUNDESANLEIHE

Den Börsen machten auch drohende Sanktionen im Streit um einen abgeschossenen chinesischen Ballon im US-Luftraum zu schaffen. "Die Spionage-Affäre hat das Potenzial, nicht nur die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Supermächten zu belasten, sondern auch beide Volkswirtschaften", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um zeitweise fünf Basispunkte. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte angesichts der anhaltend hohen Inflation davor gewarnt, vom eingeschlagenen geldpolitischen Straffungskurs zu schnell wieder abzurücken. Auch aus Sicht der Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, müssten die Währungshüter die Zinsen so weit anheben, dass die Wirtschaftsaktivitäten dadurch genügend gebremst werden. Ein breit angelegter Rückgang der Inflation habe sich Schnabel zufolge im Euro-Raum noch nicht eingesetzt.

ÖLPREISE STEIGEN NACH RUSSLAND-KÜRZUNGEN

An den Ölmärkten ging es mit den Preisen nach oben, nachdem Russland Produktionskürzungen ankündigte. Die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich um je mehr als zwei Prozent auf 86,42 und 79,72 Dollar je Fass. Ab März soll die Produktion in Russland um 500.000 Fass pro Tag gedrosselt werden. Daraufhin kletterte der britische Energiewerte-Index auf den höchsten Stand seit August 2019. Die Aktien des britischen Ölkonzerns BP gewannen bis zu 4,5 Prozent.

Anleger warfen nach dem Adidas-Schock hingegen europäische Einzelhandelsaktien aus ihren Depots - der Sektor-Index sackte 3,8 Prozent ab. Papiere des Adidas-Rivalen Puma verloren 4,6 Prozent, Zalando 7,1 Prozent.

Inditex fielen um knapp fünf Prozent. Spanischen Gewerkschaften zufolge wurde mit dem Zara-Eigentümer eine Vereinbarung zu Lohnerhöhungen in Höhe von durchschnittlich 20 Prozent in dem Land getroffen.

In Mailand sagte Iveco höhere Gewinne voraus, die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers stieg um 15,5 Prozent.

