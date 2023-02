Microsoft - Bullenflagge in Auflösung

In unserer letzten Analyse der Microsoft-Aktie diskutierten wir die Stabilisierung der letzten Monate und die daraus resultierende Entscheidungssituation (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. Januar). Mittlerweile ist der Technologietitel einen entscheidenden Schritt weiter. So hat sich die 200-Wochen-Linie (akt. bei 225,91 USD) nicht nur als solider Halt erwiesen, sondern auf dieser Basis hat das Papier darüber hinaus einen Doppelboden ausgeprägt. Für das „i-Tüpfelchen“ sorgt in diesem Kontext der Bruch des Abwärtstrends seit November 2021 (akt. bei 260,83 USD). Übergeordnet kann damit die Verschnaufpause der letzten 15 Monate als trendbestätigende Flaggenkonsolidierung interpretiert werden (siehe Chart). Zusätzlicher Rückenwind kommt aktuell von diversen Indikatoren. Während der MACD auf historisch niedrigem Niveau zuletzt ein neues Einstiegssignal generiert hat, konnte die Relative Stärke (Levy) zuletzt ihren Schwellenwert von 1 passieren. Beide Trendfolger signalisieren also wieder einen Aufwärtstrend. Aus der o. g. Bodenbildung ergibt sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von knapp 300 USD – die abgeschlossene Flagge lässt perspektivisch sogar auf mehr hoffen. Als Stop-Loss bietet sich dagegen die 38-Wochen-Linie (akt. bei 252,58 USD) an.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

